Lançamento de Livros sobre história de General Carneiro

Esta atividade é resultado de pesquisa e produção textual de alunos e alunas do professor Lúcio, do CEPAN.

Será o lançamento de três obras sobre história de General Carneiro. Organizadas pelo professor de História do Colégio Estadual Pedro Araújo Neto (CEPAN), Lúcio Ambrosio Hupalo, as produções contém textos de estudantes de três turmas do 9º ano e de Ensino Médio.

História das comunidades de General Carneiro conta um pouco sobre as origens de pelo menos 23 localidades do município. Em grupos ou individualmente, o trabalho de pesquisa consistiu em levantar informações com familiares e moradores mais antigos acerca das origens e características dos bairros e “colônias” de General Carneiro e colocar isso no papel. 92 estudantes do 9º ano A, B e C do Ensino Fundamental e 1ª D do Ensino Médio participaram do projeto.

Considerações sobre o nome Passo da Galinha traz 14 versões diferentes sobre o antigo nome da localidade que é atualmente o Centro da cidade. Uma atividade básica de produção textual solicitada aos alunos e alunas da 2ª série A do Ensino Médio trouxe amostras tão ricas e interessantes do conhecimento popular que mereciam ser socializadas com a comunidade. De início, estas Considerações entrariam no livro História das comunidades, porém, dado ao brilho próprio viraram um e novo, simpático livrinho.

Memórias do Cepan é o terceiro título. Quando chegamos ao Ensino Médio temos a mescla de dois sentimentos: a euforia de estarmos aí e também a angústia de sabermos que, em pouco tempo teremos de deixar a escola que nos viu crescer. E o livro traz 36 relatos sobre as dores e as delícias da trajetória escolar.

Os textos foram produzidos ao longo do primeiro semestre, em paralelo às atividades cotidianas da disciplina de História. A produção final contou com a colaboração da professora Maria Lúcia Müller Scheidemantel (SEED), que fez a revisão textual, Vitor Marcos Gregório (IFPR), Dulceli Tonet Estacheski (Unespar) e Giselle Moura Schnorr (Unespar), que fizeram os prefácios e Tiago Jaime Machado (Editora Monstro dos Mares), na edição e publicação das obras.

Na ocasião, cada estudante/autor (a) do projeto receberá um exemplar gratuitamente. Outras pessoas que queiram, poderão adquirir os livros a preço de custo no dia do lançamento que contará com sessão de autógrafo pelos autores e autoras.

Agende-se e participe:

Evento: Lançamento de livros sobre história de General Carneiro

Dia: 21 de novembro de 2018

Horário: das 10 às 15 horas

Local: Câmara de Vereadores de General Carneiro (Praça Quindrade Gaiovicz. Centro)

Evento aberto a toda comunidade