LAR DE NAZARÉ TEM DOMINGO FESTIVO

Neste

último domingo (07/07), por meio de parcerias, o CEJUSC Cidadania do Fórum de

União da Vitória promoveu atividades de interação na Associação Beneficente Lar

de Nazaré, a qual atualmente abriga 35 idosos do gênero masculino e feminino, a

maior parte cadeirantes.

O

CEJUSC, que realiza atividades interdisciplinares desde 2017, no local, trabalhando

com o incremento do bem-estar dos internos, além da busca da manutenção/reestabelecimentos

dos vínculos familiares, neste domingo em parceria com Fabio Alcântara Mello e

família (que organizaram grande campanha de arrecadação de donativos), além de Alex

Paz e equipe da Barbearia Dom Bigode (Luan Alves, Thomas Peterson e Cristiano

Kodrek), realizaram cortes de cabelo para todos os acolhidos na parte da manhã,

seguido de um almoço elaborado pelo ‘chef de cozinha’ Fabio Roiek (Áurea).

Pela

tarde, atendendo escolha dos internos, foi realizado bingo com premiações,

sendo servido após um lanche especial para os acolhidos.

Além do Lar de Nazaré o CEJUSC também promove atendimentos de cidadania no Abrigo Santa Clara e na entidade Profeta Daniel. Eventuais interessados em colaborar pessoalmente, por meio de suas atividades profissionais como voluntários, ou mesmo com doações, podem procurar Julia no Setor de Psicologia do Fórum, de segunda a sexta-feira pessoalmente, ou pelo telefone 35238836, ramal 8008. Texto CEJUSC. Fotos Marcos A. Fotografias (Marcos Aurélio Iasinski).