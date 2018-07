Lar dos idosos ganha mostra de cinema

Na terça-feira, 17, foi dia de levar cinema para o Recanto dos Idosos!!!

Essa é mais uma das iniciativas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Porto União para democratizar o acesso à arte em nosso município.

As mostras de cinema fazem parte do Projeto Cidade Arte Viva, que tem como principal objetivo descentralizar os eventos culturais de nosso município, levando aos bairros mais distantes e comunidades do interior, peças teatrais, mostras de cinema, exposições fotográficas e artísticas entre outras.

Quem pode aproveitar a Mostra de Cinema foram nossos queridos idosos.

Os filmes são alternativos de curta metragem, conteúdo adequado a todos os públicos com diversos temas passando pela comédia, documentário e até drama.