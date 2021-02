Lar Espírita União abre biblioteca para vendas de livros aos domingos

O Lar Espírita União (LEU), em Porto União anunciou que abrirá a partir deste domingo, 28, sua biblioteca para a venda de livros espíritas. O horário de funcionamento será das 8h30 até as 10h30. Vale frisar que será aberta somente a livraria para o público, não serão iniciadas as outras atividades da Casa.

Para o retorno das vendas de livros na biblioteca, será realizada uma promoção, os livros selecionados estarão ao custo de R$ 5 cada exemplar. Lembrando que para os livros em promoção só será permitida a compra com dinheiro em espécie. Nas demais obras há outras formas de pagamento, como cartão e boleto.

“Outras obras também estarão disponíveis ao preço normal. Será uma grande oportunidade para que se possa conhecer ainda mais a respeito da doutrina espírita, através da grande literatura que ela oferece. Lembramos que é oportuno que as pessoas que se dirigirem até o Lar Espírita União, estejam utilizando máscara de segurança e observem o distanciamento social e a utilização do álcool gel. Todos serão muito bem-vindos. Vamos aproveitar essa grande oportunidade”, convida o Presidente do LEU, Sérgio Milis.