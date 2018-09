Lar Espírita União realiza 19ª jantar beneficente

O Lar Espírita União (LEU), de Porto União, mantenedora da Associação de Assistência e Promoção Social Ari Milis realiza seu 19º Jantar Beneficente que será realizado no sábado, 22, às 20h, no Clube Aliança. O buffet contratado para a realização do jantar é Honesko. O evento contará ainda com sorteios de brindes e apresentações artísticas. O valor arrecadado auxilia na manutenção da Associação que realiza diversos trabalhos e obras sociais voltados as pessoas carentes do município. Na Associação Ari Milis é feita a doação de alimentos, roupas e também são oferecidos cursos para as famílias mais carentes do município. O trabalho resultado desses cursos são os enxovais para gestantes, que são distribuídos.

Os cartões estão disponíveis da secretaria do Lar Espírita e com os colaboradores. Quem estiver interessado em adquirir os cartões para o jantar pode também entrar em contato pela fanpage do Lar. O valor do cartão é de R$ 35,00 para adultos e para crianças entre 6 e 9 anos R$ 20,00.

O presidente do LEU, Juarez de Lara reforça o convite “quero convidar a todos as pessoas que frequentam a nossa casa e os simpatizantes para participar do jantar e assim, colaborar com a Associação que realiza diversas ações sociais no município”, falou Lara.

Associação Ari Milis

É um trabalho realizado paralelamente pelo Lar Espírita e foi iniciado junto com a criação do LEU. As oficinas desenvolvidas no local proporcionam às pessoas aprender atividades que podem auxiliar na renda familiar. Um trabalho interessante desenvolvido pela Associação é para as grávidas carentes, que recebem o enxoval para o recém-nascido, que contém roupas, cobertor e outros itens de vestuário.

Além de todo esse auxílio material, as pessoas também recebem auxílio espiritual, uma palavra amiga e orientações.

O atendimento é realizado toda terça-feira durante o dia para crianças, jovens e adultos. Em média 50 pessoas estão cadastradas para receber por mês um kit alimentação, com alimentos de primeira necessidade.

Nas terças e quintas-feiras também funciona o Bazar permanente do LEU, que tem seu lucro revertido para a Associação. Contato: WhatsApp: 98403-7620