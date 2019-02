Lar Espírita União realiza exposição inicial dos Estudos Doutrinários

A exposição acontece

no dia 21 de fevereiro, no Lar Espírita em Porto União

O Lar Espírita União

(LEU) de Porto União realiza no dia 21 de fevereiro, quinta-feira, uma

exposição inicial que irá reunir todos os participantes dos grupos de estudos

da doutrina espírita.

O evento acontecerá na

sede do LEU a partir das 20 horas, e irá reunir todos os frequentadores e

interessados nos estudos das obras básicas do Espiritismo, Estudo Sistematizado

da Doutrina Espírita (ESDE I, II e III), Estudo Aprofundado da Doutrina

Espírita (EADE) e Estudo Continuado da Mediunidade (ECM). A exposição é aberta

ao público interessado e que queira conhecer um pouco mais como são realizados

os estudos na Casa. O encontro será conduzido pelo coordenador de estudos do

LEU, Wagner Cardoso Horn, e contará com a presença do palestrante espírita

Edson Wacholz, da cidade de Ponta Grossa/PR, que fará uma explanação acerca do

estudo da doutrina espírita.

De acordo com Wagner,

alguns estudos já estão em andamento e outros iniciam neste ano. O objetivo da

união é promover uma integração entre os participantes dos diversos grupos

estudos, dando oportunidade de um grupo auxiliar o outro, já que alguns estudos

acontecem em dias e horários diferentes. “O Lar Espírita União contará neste

ano de 2019 com sete grupos de estudos, boa parte deles abertos a qualquer

pessoa que se interesse em conhecer um pouco mais acerca da doutrina espírita.

Neste primeiro encontro serão reunidos todos os grupos e vamos refletir um

pouco sobre a necessidade de transformação moral do indivíduo e como podemos

nos utilizar do aprendizado espírita para realizar tal transformação. Também

vamos apresentar todos os monitores que irão coordenar cada grupo de estudos no

LEU neste ano”.

Para o Presidente do

LEU, Juarez de Lara, essa integração é um momento especial para todos,

principalmente para quem está iniciando os estudos: “Procuramos fazer este

momento especial, inclusive com os iniciantes dos estudos, dando um incentivo

aos estudos da doutrina. Quem tem interesse em fazer o estudo e quer saber um

pouco como acontece será muito bem-vindo nesse encontro. O LEU tenta

proporcionar aos interessados todos os estudos, pois temos a certeza de que é

com o conhecimento pessoal e do mundo espiritual que iremos fazer a

transformação necessária em cada um de nós”, afirma o Presidente.

O Lar Espírita União

fica localizado na Rua Sete de Setembro, 470, centro, em Porto União/SC.