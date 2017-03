Lar Espírita União realiza exposição inicial dos Estudos Doutrinários

A exposição acontece nesta quinta-feira no Lar Espírita em Porto União

O Lar Espírita União (LEU) de Porto União realiza nesta quinta-feira, 09, uma exposição inicial que irá reunir todos os participantes dos estudos doutrinários.

O evento acontecerá na sede do LEU a partir das 20h, e irá reunir todos os frequentadores e interessados nos estudos das obras básicas do Espiritismo, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE I, II e III), Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita (EADE) e Estudo Continuado da Mediunidade (ECM).

A exposição é aberta ao público interessado e que queira conhecer um pouco mais como são realizados os estudos na Casa. A exposição será feita pelo coordenador de Divulgação, Wagner Cardoso Horn. “Nós temos hoje vários colaboradores e nos últimos anos conseguimos abrir novos grupos de estudos. Regulares nós temos aqui sete grupos de estudos e cada um com um monitor (facilitador) diferente. Neste primeiro encontro serão reunidos todos os grupos e vamos contar um pouco sobre a história do Estudo e o que Alan Kardec imaginava que seria a necessidade do Estudo do Espiritismo”, explica Horn.

Alguns estudos já estão em andamento e outros iniciam nesta quinta-feira. O objetivo da união é promover uma integração entre os participantes dos estudos, dando oportunidade de um grupo auxiliar o outro, já que alguns estudos acontecem em dias e horários diferentes.

O coordenador dos Estudos Doutrinários do LEU, Ricardo Padilha, falou sobre esse evento. “Vamos reunir todos os alunos dos estudos a partir das 20h e quem quiser saber mais sobre o estudo pode participar também, estão todos convidados. Também vamos apresentar todos os monitores que irão comandar os estudos no LEU neste ano”, falou Padilha.

Para o Presidente do LEU, Juarez de Lara, essa integração é um momento especial para todos, principalmente para quem está iniciando os estudos. “Procuramos fazer este momento especial, inclusive com os iniciantes dos estudos, dando um incentivo aos estudos da doutrina. Quem tem interesse em fazer o estudo e que saber um pouco como acontece que venha nesta quinta-feira. O LEU tenta proporcionar aos interessados todos os estudos, pois tenho a certeza que é com o conhecimento pessoal e do mundo espiritual que irá fazer a transformação em cada um de nós”, afirma o Presidente.