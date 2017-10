Lar Espírita União realiza jantar beneficente

O Lar Espírita União, de Porto União, mantenedora da Associação de Assistência e Promoção Social Ari Milis realiza seu 18º Jantar Beneficente que será realizado na sexta-feira, 27, às 20 horas no Clube Aliança.

O valor arrecadado auxilia na manutenção da Associação que realiza diversos trabalhos e obras sociais voltados as pessoas carentes do município. Na Associação Ari Milis são feitas a doação de alimentos, roupas e também são oferecidos cursos para as famílias mais carentes do município. Um trabalho resultado desses cursos são os enxovais para gestantes, que são distribuídos.

Os cartões estão disponíveis da secretaria do Lar Espírita e com os colaboradores. Quem estiver interessado em adquirir os cartões para o jantar pode também entrar em contato pela fanpage do Lar. O valor do cartão é de R$ 35,00 para adultos e para crianças entre 6 e 9 anos R$ 20,00. Menores de 5 anos não pagam.

O presidente do LEU, Juarez de Lara reforça o convite “quero convidar a todos as pessoas que frequentam a nossa casa e os simpatizantes para participar do jantar e consequentemente ajudar a Associação que realiza diversas ações sociais no município. Qualquer dúvida ou quem quiser adquirir cartões para o jantar podem entrar em contato com o Lar”, falou Lara.

Associação Ari Milis

Toda terça-feira é ofertada sopa aos carentes e oferecidos cursos e oficinas de bordado, costura, crochês e de tricô. É um trabalho realizado paralelamente pelo Lar Espírita e foi iniciado junto com a criação do LEU há 69 anos. As oficinas desenvolvidas no local proporcionam as pessoas a aprenderem atividades que podem auxiliar na renda familiar.

Um trabalho interessante desenvolvido pela Associação é para as grávidas carentes, que recebem um enxoval para o recém-nascido, que contém roupas, cobertor e outros itens de vestuário.

Além de todo esse auxílio material, as pessoas também recebem auxílio espiritual, uma palavra amiga e orientações.

O atendimento é realizado toda terça-feira durante o dia para crianças, jovens e adultos. Em média 50 pessoas estão cadastradas para receber por mês um kit alimentação, com alimentos de primeira necessidade.

Nas terças e quintas-feiras também funciona o Bazar permanente do LEU, que tem seu lucro revertido para a Associação.

Serviço: Os horários de funcionamento da secretaria do LEU são: toda quarta-feira, a partir das 20h até 21h

Contato: WhatsApp: 98403-7620