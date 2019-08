Lauro Müller vai sediar Colégio Militar

Um sucesso de público e 100% de apoio da comunidade local. Assim foi a audiência pública promovida pelo deputado, Hussein Bakri (PSD), na noite desta quinta-feira (1°), para debater a implantação do Colégio da Polícia Militar de União da Vitória. No evento, ficou decidido que a unidade funcionará no Colégio Estadual Dr. Lauro Müller Soares. Nos próximos dias, o Governador Ratinho Junior (PSD) assinará o decreto autorizando a implantação da escola no município do Sul do Estado.

“É de conhecimento público o nível de excelência do ensino dos Colégios Militares, como apontam as notas dos alunos nas provas aplicadas em todo o Brasil. E com o objetivo claro de colocar o Paraná no primeiro lugar nacional do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), o Governador está levando o Colégio da PM a todas as regiões do Estado. Lutei muito para que União da Vitória recebesse uma unidade e essa conquista está se materializando”, comemorou Hussein Bakri. O parlamentar é o representante da região Sul na Assembleia, Líder do Governo na Casa e também Presidente da Comissão de Educação do Legislativo estadual pelo segundo mandato consecutivo.

Realizada no auditório do Colégio Estadual Túlio de França, a audiência pública teve uma palestra do Major Marcelo Toniolo de Oliveira, Coordenador dos Colégios Militares na PM do Paraná. Para uma plateia de quase 500 pessoas, ele explicou o funcionamento da instituição e detalhou os próximos passos até que as aulas possam ser de fato iniciadas.

Durante o evento, a comunidade local aprovou por unanimidade a decisão das secretarias de Estado da Educação e da Segurança Pública em instalar o Colégio Militar de União da Vitória no Colégio Lauro Müller. Assim que o decreto governamental confirmar a decisão, a escola passará por reformas – no prédio e no ginásio – e será estruturada de acordo com parâmetros pedagógicos da PM. Os recursos necessários, que chegam a R$ 1 milhão, já foram garantidos pelo deputado Hussein Bakri junto ao Governo do Estado.

Segundo o chefe do Núcleo Regional de Educação, Carlos Polsin, o Colégio Militar poderá abrigar até 700 alunos quando estiver consolidado e em pleno funcionamento. A expectativa é que as aulas possam ser iniciadas no ano que vem, ainda em data a ser definida.