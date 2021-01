A gerência do Restaurante Farofa Fina preocupada com a saúde de seus clientes e fornecedores instalou em 29 de dezembro, em frente ao restaurante, uma pia para higienização das mãos, que, diga-se de passagem, ficou linda. Sem com isso deixar de oferecer o álcool em gel disponível desde a entrada até o bufê. Mais uma opção para proteger seus frequentadores e também a equipe do restaurante da transmissão da Covid19. Cumprimentos pela iniciativa.