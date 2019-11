Leilões online oferecem imóveis, terrenos e veículos em União da Vitória (PR)﻿

Os pregões ocorrem nos dias 5, 6, 11 e 12 de novembro

O leiloeiro público Helcio Kronberg comanda, entre os dias 5, 6 11 e 12 de novembro, um grande leilão online para vender diversos imóveis, terrenos e veículos em União da Vitória. O pregão ocorre a partir das 9h. Os interessados podem participar pela internet em qualquer lugar do Brasil, mediante cadastro prévio de pelo menos dois dias no site do leiloeiro.

Entre os destaques está um imóvel rural situado na Colônia Passo do Iguaçu, com 383.075 hectares, composta por três áreas com aproximadamente 160.00 hectares reflorestados. O lance inicial é de R$ 14.073 milhões.

Outro destaque são lotes de terrenos urbanos com área de 700 mil m² cada um, perfazendo uma área total de 2.800 metros, sem benfeitorias, situados entre a Rua Ivamar Valmor Scaramella e a Rua Projetada nº 6, no bairro São Joaquim (lance inicial de R$ 548 mil).

O leilão também oferece outros imóveis em regiões próximas, como os municípios de Paula Freitas e Bituruna.

Em Paula Freitas há um terreno urbano situado em São João Batista dos Estácios, com área de 16.008 mil m² e lance inicial de R$ 2.540 milhões. Já em Bituruna o destaque fica por conta de um imóvel rural, situado na fazenda Faxinal dos Santos, com área de 16.741.113,20 m² e lance inicial de R$ 13.870,600 milhões.

Também há três veículos que serão leiloados com lance inicial de R$ 9.600.

Todos os imóveis podem ser parcelados em até 30 vezes, mediante entrada de 25% ou exigências apontadas nos editais, disponíveis no site do leiloeiro.

Para conferir os bens a serem leiloados basta entrar no site do leiloeiro www.hkleiloes.com.br.

Sobre Helcio Kronberg

Leiloeiro público oficial com 20 anos de experiência na área. É autor do livro “Leilões Judiciais e Extrajudiciais” lançado pela Editora Hemus. É autor de vários livros e docente, além de jurisconsulto com várias titulações acadêmicas. Para mais informações basta acessar: www.hkleiloes.com.br.