Líder do Governo, Hussein Bakri, participa da primeira reunião de Secretariado de Ratinho

O deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), participou na tarde de quarta-feira, 2, da primeira reunião oficial do novo Governo Ratinho Júnior, que aconteceu no Palácio Iguaçu.

Na reunião com o secretariado, o governador, Ratinho Junior, oficializou a reforma administrativa, que diminui de 28 para 15, o número de Secretarias. Além disso, ordenou o corte de 20% de despesas em todas as pastas e anunciou a entrega do avião do governador e encerramento do contrato da aeronave, cumprindo compromisso de campanha de cortar mordomias.

“Estamos entrando em um novo ciclo, onde gestores estão se adaptando ao novo momento em que o Brasil vive” disse Hussein. Além das primeiras medidas anunciadas, o Chefe da Casa Civil, deputado Guto Silva, comunicou a exoneração de todos os cargos em comissão no Estado. “É o Paraná Inovador tomando corpo e se tornando, na prática, o que planejamos nos últimos anos” completou Bakri, que finalizou: “Da Assembleia Legislativa, cuidaremos dos projetos, das leis e de todas as ações e medidas tomadas pelo governo, pois sabemos que o nosso Estado está no caminho certo” disse.