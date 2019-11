Lideranças do Sul do Paraná se unem para promover grande evento em prol do menino Breno

Iniciativa encabeçada

pelo deputado, Hussein Bakri, prepara show com artistas de renome nacional,

cuja renda será revertida para o tratamento da criança nos Estados Unidos

Lideranças políticas e

empresariais, representantes das forças de segurança e a comunidade do Sul do

Paraná se uniram para ajudar na arrecadação de recursos para a cirurgia e o

tratamento do menino Breno. Em reunião promovida pelo deputado estadual Hussein

Bakri (PSD), em União da Vitória, foi acertada a realização de um grande show

no município, no dia 24 de novembro, com atrações de renome nacional. A renda

será revertida à família da criança, que precisa de pelo menos R$ 700 mil para

bancar as despesas médicas nos Estados Unidos.

“Não há como não se

sensibilizar com problemas de saúde envolvendo crianças, ainda mais para quem é

avô como eu. O Brasil inteiro já conhece o caso do Breno e, se cada um puder

dar a sua parcela de contribuição, tenho certeza que a cirurgia será um

sucesso. E coincidentemente, a data escolhida para o show é o dia do meu

aniversário de 54 anos. Por isso, fico ainda mais feliz em poder dar esse

presente à família do Breno”, afirmou Hussein Bakri. O parlamentar é Líder do

Governo e representante do Sul do Paraná na Assembleia Legislativa.

Com o apoio dos

apresentadores Ratinho, do SBT, e Jocelito Canto, da Rede Massa, o show em prol

do Breno terá como principal atração o cantor Amado Batista. Conforme a reunião

realizada na noite da última segunda-feira (28), na Câmara dos Dirigentes

Lojistas (CDL) de União da Vitória, a tendência é que o evento seja realizado

no Estádio Municipal Antiocho Pereira, no último domingo de novembro. Até lá,

cada participante ficou responsável por um item: ingressos, bebidas, segurança,

apoio médico, etc.

Todo o dinheiro

arrecadado será repassado aos pais do Breno, que nasceu com uma má formação

rara chamada de hemimelia fibular bilateral, ou seja, a falta de um osso na

perna – no caso, a fíbula. Como no Brasil não existe tratamento adequado além

da amputação dos membros, o menino precisa fazer uma cirurgia nos Estados

Unidos antes de completar um ano e meio em janeiro, para garantir maior chance

de sucesso na intervenção.