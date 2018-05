Linha Decor da Pormade estreia na CASACOR

Mantendo uma parceria de sucesso com o arquiteto e designer, Léo Shehtman, que já havia produzido 25 modelos de portas para a Linha Boutique da marca, em 2016, a Pormade, referência e maior fabricante de portas do Brasil, marca presença na 32ª Edição da CASA COR São Paulo, que acontece no Jockey Clube de São Paulo, de 22 de maio a 29 de julho. Apresentando a Linha Decor que contempla biombos, bandejas e papéis de parede em Alta Definição (HD), a Pormade destaca-se no ambiente Casa dos Arcos, assinada por Léo. Com 140m², o projeto traz uma casa completa, toda integrada, composta por sala, quarto, cozinha e banheiro, num ambiente envolvente, marcado pela policromia e pelos vãos em arcos, que emolduram a varanda e ditam a decoração, impactando os visitantes. Logo na entrada biombos da Pormade em dois formatos e com estampas distintas conferem privacidade ao morador nos momentos de descanso. Marcado por cores vivas como o verde profundo, o azul análogo, além de tons terrosos e suas variações, o ambiente tem ainda variações de cinza presente nos papéis de parede, em degradê, da Pormade, em uma espécie de caixa, que concentra o banheiro e divide o dormitório, do living e da cozinha. Detalhe que imprime sofisticação e elegância a casa. Com a linha, o consumidor pode personalizar o biombo ou papel de parede com a imagem desejada. Em portas, a Pormade é a primeira a utilizar a tecnologia da impressão em HD. “Somos pioneiros na área de impressão HD no Brasil. Com esta tecnologia, as imagens são aplicadas direto na madeira e no papel de parede, e depois recebem a aplicação de duas camadas de verniz UV, o que garante melhor nitidez, mais durabilidade e ótimo acabamento nas peças“, explica Beatriz Bollbuck, diretora de Marketing da Pormade.

Sobre a Pormade: Fundada em 1939, em União da Vitória (PR), a PORMADE é a maior produtora de portas prontas do país. Atualmente, sua capacidade fabril é de 480 mil portas por ano. Toda sua excelência no processo fabril também é aplicada no modelo de gestão de pessoas. Como resultado, a companhia tem ficado há 18 anos consecutivos, entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil e América Latina. Entre os destaques estão “As Melhores Empresas para Trabalhar América Latina”, “As Melhores Empresas para Trabalhar Brasil”, ambos do Great Place to Work – da revista Época, “As Melhores Empresas para Você Trabalhar”, da revista Você S/A, “RHs mais Admirados do Brasil”, da revista Gestão & RH, “As Melhores na Gestão de Pessoas”, do jornal Valor Econômico, entre outros.