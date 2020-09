Live do projeto Trilhas Literárias discute a literatura como agente transformador

O convidado do dia 16 de setembro é o autor João Anzanello Carrascoza

Semanalmente o projeto Trilhas Literárias tem promovido lives com grandes nomes da literatura regional e nacional. O convidado do próximo encontro já publicou mais de 40 livros e integra o time dos grandes prosadores da literatura brasileira contemporânea. João Anzanello Carrascoza participa do bate-papo no dia 16 de setembro, às 20h com o tema “Literatura como agente transformador” e mediação de Tatjane Garcia, produtora cultural e mestra em Estudos Literários, pela UFPR.

João Anzanello Carrascoza é autor dos romances Aos 7 e aos 40, Trilogia do Adeus e Elegia do irmão, e vários livros de contos, entre os quais O volume do silêncio, Catálogo de perdas e Linha única. É também autor de obras para o público infantojuvenil. Suas histórias foram traduzidas para o bengali, croata, espanhol, francês, inglês, italiano, sueco e tamil. Recebeu os prêmios nacionais Jabuti, Fundação do Livro Infantil e Juvenil, Fundação Biblioteca Nacional e Associação Paulista de Críticos de Arte, e os internacionais Radio France e White Ravens.

O projeto

O projeto Trilhas Literárias é aprovado pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná – PROFICE, do Governo do Estado do Paraná, conta com o apoio e incentivo fiscal da empresa Copel e parceria da Prefeitura de Pinhais, Biblioteca Pública do Paraná e Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPR. A iniciativa, primeiramente presencial, se reinventou após o início da pandemia do novo Coronavírus, e trouxe para o ambiente virtual muita informação, contação de histórias, mediação de leitura, vídeos de escritores regionais e agora terá encontros ao vivo com escritores reconhecidos nacional e internacionalmente.

Serviço

A live será realizada no facebook do projeto @trilhasliterariaspinhais no dia 16 de setembro às 20h.