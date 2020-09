Live O Olhar Fotográfico será realizada pelo IFPR Campus União da Vitória

Integrando o projeto do concurso fotográfico Entretanto, a Vida, o Núcleo de Arte e Cultura – NAC do Campus União da Vitória promoverá, na próxima sexta-feira (11) às 19h30, a live O Olhar Fotográfico com a profissional Luana Luíse Luczka.

O evento será transmitido pelo canal do campus no YouTube e trará dicas sobre fotografia, além de responder dúvidas dos participantes do concurso, bem como dos interessados pelo tema.

Para acompanhar a live, basta clicar no link.