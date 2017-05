Loja de Curitiba serve café em copo comestível de cookie

A Cookie Stories oferece diversas releituras do consagrado doce, além de cafés especiais e preparos tradicionais da gastronomia norte-americana

Que doces e cafés são os gostos prediletos do brasileiro, isso todo mundo sabe. Agora, já pensou em unir os dois em um único preparo? Pensando nisso, a loja curitibana Cookie Stories, primeira casa especializada em cookies na capital paranaense, lançou o Cookie Shot (R$ 10), uma deliciosa junção de café espresso quente servido em um copinho de cookie.

O copinho, desenvolvido com cookie tradicional, ganhou ainda um revestimento de chocolate. Além do café espresso, o preparo por ser servido com leite. “A ideia surgiu de uma brincadeira e deu muito certo, fazendo muito sucesso por aqui. Os sabores marcantes do café contrastam com o doce do cookie e do chocolate, originando uma combinação perfeita”, explica Camila Camargo, que ao lado de sua irmã, Rafael Camargo, comanda a recém-inaugurada Cookie Stories.

Como não poderia ser diferente, o grande destaque da casa são os cookies tradicionais, disponíveis em mais de 10 sabores, entre eles Cookie Brownie, Chocolate Chunk Cookie, Cookie Red Velvet, Cookie Banana e Aveia. Os cookies recheados também chamam a atenção do público, com destaque para os que levam brigadeiro e doce de leite.

Cookies e muito mais

Além dos cookies e derivações, o cardápio da Cookie Stories traz opções de brownies, waffle, Funnel Cake e Donuts. Para quem ama bolos e tortas, o empreendimento tem diversas opções: Cookie Cake (Três camadas de cookie de baunilha com pedaços de chocolate belga e recheados de brigadeiro), Devil’s Food Cake (Bolo de chocolate bem molhadinho com recheio de ganache de chocolate), Angel’s Food Cake (Bolo de baunilha bem aerada com creme de confeiteiro), Chocolate Cake (Bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro), Torta Trufada (Massa de cookie com recheio de ganache trufada com raspas de limão), e Lolla’s Lemon Pie (Receita de torta de limão da vovó Lola).

Já a carta de bebidas conta com diversas opções de cafés especiais, desenvolvidas em parceria com o Moka Clube, entre eles Espresso, Doppio, Cappuccino, Mocha e Nutella Mocha. Estão disponíveis, também, outras bebidas, como o Hot Chocolate, Chás especiais, sucos e smoothies. Outro destaque da casa serão os milkshakes, disponíveis em várias opções: Cookie Shake (Sorvete de baunilha, cookies, gotas de chocolate e chantilly), Brownie Shake (sorvete de chocolate, brownies e Chantilly), Blondie Shake (Sorvete de baunilha, calda de frutas vermelhas, blondie e chantilly) e Nutella Shake (Sorvete de baunilha, nutella, chantilly e donuts).

A Cookie Stories fica na Rua Moyses Marcondes (nº 429), no bairro Juvevê, ao lado do TASTY Salad Shop, e funciona de segunda a sexta, das 11h30 às 19h, e aos sábados, das 11h30 às 18h. Mais informações pelo telefone (41) 3077-0601 ou na página oficial do empreendimento no Facebook.