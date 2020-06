Loteamento Iarima recebe pavimentação

Nos últimos meses a

Secretaria Municipal de Obras tem empenhado esforços para a conclusão dos

trabalhos de pavimentação do Loteamento Iarima, no bairro São Francisco. A

tubulação foi refeita, as ruas foram alinhadas e meios-fios foram aplicados. A

base asfáltica foi concluída nas ruas Raul Serafim Caus, José Picur, Altair

Maros e Nabor Bettega na semana passada. Na última segunda-feira (15) foi

iniciada a aplicação de massa asfáltica concluindo o trabalho no local. O

programa de pavimentação que vem sendo desenvolvido por toda a cidade e

interior desde 2017, atende às solicitações dos próprios moradores que

definiram as prioridades nos encontros do Plano Plurianual.

Além da pavimentação

asfáltica de dezenas de ruas, a Secretaria Municipal de Obras tem dado uma

atenção especial às ruas mais íngremes do município onde o acesso e a

manutenção são difíceis por conta da inclinação. Nessas ruas está sendo

aplicado concreto. É o caso de parte da rua Raul Serafim Caus, no Loteamento

Iarima.

Algumas ruas estão

recebendo a pavimentação por partes para que todos os bairros e interior possam

ser contemplados de forma equivalente. Várias ruas estão em obras para

instalação de tubos, que é a primeira etapa antes da pavimentação asfáltica ou

aplicação de concreto. No Conjunto São Bernardo do Campo também estão

acontecendo as obras de pavimentação de todas as ruas, mas lá se trata de

lajotas sextavadas. O projeto contempla nove ruas sendo que algumas já foram

concluídas. Abaixo, segue uma lista das obras em pavimentação em Porto União.

Ruas de chão que foram

asfaltadas:

Agricultor Pedro

Reisdorfer

Alan Kardec

Alemanha

Alfredo Metzler

Augustinho Schreiner

Aziz Domingos

Barão do Rio Branco

Bernardino Crestani

Bolivar Menoncin

Carlos Lupak

Dalton Faustino

Ferreira

Demetrio Charan

Emílio Wolf

Eurico Flenick

Expedicionário Eugênio

Alves da Silva

Francisco de Paula

Dias

Francisco Fernandes

Luiz

Francisco Paes Carneiro

Francisco Pigatto

Frederico Ruthart Adam

Getúlio Vargas

(Escurinho)

Guinter Siebeneicher

Hariovaldo Huergo

Hilário Dezordi

Herberto J.Carlson

Ildefonso de Paula

Bueno

Isael Pastuch

Joana Kachan

João Mazurecen

Sobrinho

Jorge Lacerda

José Friedrich

Orlando Savi

Leopoldo Ruschel

Otto Eggers

Papa João XXIII

Polónia

Professor Weinand

Rogério Lemos de

Camargo

Roque Manfredini

Sofia Haddad

Teodoro Lemos

Tino Brugnago

União da Vitória

Zalfa Yared

Ruas recapeadas

Acesso ao cemitério

Avenida dos Ferroviários

André Holowatti

Annes Gualberto

Brigadeiro Eduardo

Gomes

Camarista João

Claussen

Cidadão José Lona

Conselheiro Mafra

Coronel Belarmino

Coronel Rupp

Dez de Novembro

Dom Pedro II

Expedicionário Eugênio

Alves de Almeida

Felipe Schimitt

Francisco de Paula

Dias

Francisco Feijó

Francisco Peluski

Frei Rogério

Germano Hunger

Getúlio Diogo da Silva

Getúlio Vargas

Helmuth Muller (trevo)

Industrial Francisco

Behlau

Industrial José

Ferreira Gringo

Industrial Francisco

Miguel Forte

Itália

João Pessoa

Joaquim Carlos Huergo

Joaquim Nabuco

José Boiteux

Leoberto Leal

Luiz Machado Balster

Luiz Melo

Nereu ramos

Nicola Codagnone

Padre Anchieta

Otto Eggers

Pedro Mazurechen

Quintino Bocaiuva

Salin Guérios

Salomão Yared

Santa Rosa

Visconde de Guarapuava

Ruas concretadas:

Alameda

Bernardino Alves

Pereira

Estacho Andruchio

Estefano Holowatti

Francisco Peluski

Humberto Zarantoniello

Ildefonso de Paula

Bueno

João Laudemiro

João Maia

Octaviano Loss

Raul Serafim Caus

Reinaldo M. dos Anjos

Sebastião Araujo