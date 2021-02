Luciana Ulrich reinventa o empreendedorismo de imagem com Studio Immagine

Referência em coloração pessoal no país a empresária inova com cursos, app e inauguração da Casa Colorida

Luciana Ulrich é o nome à frente da Studio Immagine. A empresária que iniciou sua carreira como consultora em 2007, se apaixonou pelo segmento de coloração pessoal e a partir de 2013 dedicou-se a trazer para o mercado brasileiro todas as novidades desse tema, até então pouco abordado. A profissional contabiliza mais de cinco mil consultoras formadas, 10 mil testes de cor realizados e mais de 300 cursos entre Brasil, Argentina, França, México, Portugal e EUA.

A pandemia impediu a inauguração do novo espaço Studio Immagine, ao mesmo tempo que criou oportunidades nunca antes pensadas. Na nova sede, além dos conteúdos e cursos, um verdadeiro ambiente de fomentar novas ideias. Salas para cursos, locação de espaços para coloração pessoal por profissionais, sala dedicada à beleza, e novos negócios surgiram, como a Fábrica de Negócios – um curso online que reúne empreendedores de diversos segmentos.

“Quando comecei a trabalhar com consultoria de imagem, não imaginava o quanto isso mudaria minha vida. Em 2010 inaugurei a Studio Immagine, e em 2013 conheci a coloração pessoal e me apaixonei. Percebi que no Brasil as pessoas só se importavam com o que vestiam e a coloração pessoal é muito mais que isso, ela está relacionada ao autoconhecimento. A cor valoriza o poder pessoal”, comenta.

Com espirito empreendedor, seu principal investimento foi em si própria. A profissional se especializou em formação, investiu em cursos e adquiriu materiais em todo o mundo. A partir dos lucros obtidos pelo seu trabalho foi reinvestindo e criando novas oportunidades de negócio. No segmento de coloração pessoal um dos seus principais investimentos foi adquirir a metodologia internacional “12 estações”. Por meio de seus conhecimentos e estudos Luciana, customizou uma metodologia própria para atender, principalmente, as brasileiras do país que ela considera como um dos mais miscigenados do mundo.

Para a empresária o mundo da coloração é surpreendente e promissor. Atualmente, além de oferecer seus cursos Luciana inaugurou em 2019 a Casa Studio Immagine, um espaço realização de cursos, workshops e palestras relacionados a moda, estilo, beleza e decoração sempre em parceria com os principais profissionais da área.

Entre a grade variada de cursos oferecidos pela Studio Immagine, com workshop a partir de R$ 50, destaque para o Curso de Coloração Pessoal, que oferece a formação completa e avançada, mas também cursos e palestras segmentadas.

Em 2020, a Studio Immagine lançou a Fábrica de Negócios, focada não apenas na colocação pessoal e sim no empreendedorismo. Por meio de cursos e palestras com profissionais diversificados, o participante aprende como planejar, criar, executar e administrar sua empresa não importa o ramo escolhido.

“Percebi em minhas consultorias que muitas mulheres têm dificuldade de colocar seus negócios em pratica, por isso, reuni um time de experts de diversos ramos como administração, marketing, comunicação, criação e criamos o Fábrica de Negócios” finaliza.

Outra grande novidade lançada, recentemente, é o aplicativo colorapp, que incentiva o empreendedorismo, divulgando os serviços das consultoras que fazem parte da comunidade Studio Immagine para o consumidor final, o que gera negócios de fato para os profissionais formados e atendimento especializado para consumidor final.

Studio Immagine

Fundada em 2010, a Studio Immagine é um espaço híbrido de aprendizado e transformação por meio do aperfeiçoamento. Sua origem vem com a empresa de /Consultoria de Imagem (homônima) pioneira no Brasil, em coloração pessoal e referência de ensino na área.

Comandada pela expert no assunto Luciana Ulrich, atualmente além dos cursos de formação e extensão, a Studio Immagine desenvolve e comercializa os melhores materiais de coloração pessoal do mercado. Por meio de sua fundadora, desenvolvedora de sua própria metodologia sobre o tema, a empresa já formou mais de 4500 consultoras entre Brasil, Portugal, França, Argentina, Angola e México.

LUCIANA ULRICH

Luciana Ulrich é advogada por formação. Depois de fazer um MBA Executivo com ênfase em empreendedorismo pela University of Richmond e reunir ampla experiência na gestão de importantes empresas, resolveu dar uma guinada em sua carreira. Então, formou-se no Image Resource Center of New York, onde fez o curso “Style and Wardrobe” com Dominique Isbecque. Com Carol Davidson, da Style Works, viu nascer seu amor pela coloração pessoal. Ao revisitar o processo de aplicação do Método Sazonal Expandido e adaptá-lo ao contexto brasileiro, Luciana abriu em 2010 a Studio Immagine, que hoje é referência nacional e internacional em coloração pessoal.