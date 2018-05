“Maio Amarelo” é tema de audiência pública na Assembleia Legislativa

Com o objetivo de auxiliar na campanha do “Maio Amarelo”, uma audiência pública com o tema “Os Impactos com Acidentes de Moto no Sistema de Saúde” aconteceu no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná na manhã de terça-feira, 08, com a parceria do Hospital Universitário do Cajuru.

De autoria do deputado estadual Hussein Bakri, a lei que propõe o mês de Maio como o mês de conscientização e prevenção aos acidentes de trânsito prevê que ações como a audiência pública e diversas outras campanhas que estão sendo realizadas no Estado do Paraná, com a intenção de salvar vidas, de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Com números alarmantes, os acidentes de moto têm trazido grande impacto ao sistema de saúde, como aumento nos custos em relação a este tipo de acidente. “A prevenção é a única saída. Precisamos conscientizar as pessoas de que o trânsito precisa ser levado a sério. Ninguém pode brincar com a vida, nem com a sua, nem com a do próximo”, afirmou o deputado Hussein Bakri, um dos proponentes da audiência pública.

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde) os acidentes de trânsito são responsáveis pela morte de 1,25 milhão de pessoas por ano, em todo o mundo. No Brasil, 37,3 mil pessoas morrem por ano nas estradas e nas ruas; um número assustador de 101 pessoas por dia.

“Com a realização desta audiência pública, pudemos debater idéias com especialistas na área, para podermos praticar ações, desenvolver projetos de leis, sempre visando reduzir o número de acidentes de trânsito. Mas é preciso que cada cidadão faça a sua parte”, concluiu Hussein Bakri