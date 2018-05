Maio amarelo premiou estudantes de Porto UniÃ£o

A Campanha nacional Maio Amarelo teve seu dia de atividades marcado para o último sábado, dia 12.

A simulação de acidente de trânsito promovida pelo Corpo de Bombeiro Militar chocou aos que assistiram pelo realismo.

A Polícia Militar foi parceira fazendo uma blitz educativa distribuindo panfletos com as 10 regras da segurança no trânsito além de adesivos da campanha.

O Departamento Municipal de Esportes esteve presente com jogos e brincadeiras para adultos e crianças.

A Secretaria Municipal de Educação promoveu ainda no mês de abril o Concurso Cultural Maio Amarelo. A iniciativa teve como objetivo chamar a atenção das crianças que replicam seus conhecimentos aos pais. O Concurso elegeu os três melhores desenhos, poesias e redações dos alunos que participaram de todas as escolas públicas e particulares de Porto União. Os participantes foram premiados com certificados, medalhas e livros.

Na categoria DESENHO, formaram a comissão julgadora os artistas plásticos Roberto Bona, Helga Beate Will Clementino da Silva e Arlene Bordin Polati. O terceiro lugar ficou com a aluna do terceiro ano do Núcleo Educacional São Pedro do Timbó, Wanessa Smocovicz. O segundo lugar foi para a aluna Ketly Reidorfer do primeiro ano do Núcleo Educacional do São Pedro do Timbó e o aluno do quinto ano do Núcleo Educacional do Legru, Alisson Matulle ficou com a primeira colocação.

Na categoria Redação, fizeram parte da comissão julgadora as professoras Karin Siebeneicher Brito, Marli Boldori e Sônia Cabral que elegeram em terceiro lugar o aluno do nono ano do Núcleo Educacional Frei Deodato, Thiago Luiz Werle. O segundo lugar ficou com a aluna do 6º ano da Escola de Educação Básica Antônio Gonzaga, Marciele Freisleben e o primeiro lugar foi para a aluna do 8º ano da Escola de Educação Básica Antônio Gonzaga Renata Vitória Gibisnki.

A categoria poesia teve sua comissão julgadora composta por Terezinha Wolf, Margarete Ribas e Dr. Odilon Muncinelli.

Em terceiro lugar na categoria o aluno do segundo ano do ensino médio da Escola de Educação Básica Antônio Gonzaga, Alvir Mário da Luz Junior. O segundo lugar foi para o aluno do terceiro ano do ensino médio da escola de educação básica Antonio Gonzaga, Bruno Polak Martins. E o primeiro lugar foi para o aluno do segundo ano do ensino médio da escola de educação básica Nilo Peçanha, Ezequiel Cristian de Oliveira.