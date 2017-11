Manutenção preventiva e constante

Nesta semana a Secretaria Municipal de Obras de Porto União têm operado diversos serviços de manutenção de ruas e estradas. Com as fortes chuvas da semana passada, alguns moradores tiveram transtornos que estão sendo resolvidos com atitudes simples. É o caso da limpeza da Rua João Pessoa que ficou tomada pela lama.

Além disso, a obra de saneamento ao lado da Avenida dos Ferroviários no bairro Jardim Brasília teve início beneficiando os moradores que já pediam por essa obra há muito tempo.

Nas localidades do interior também foi possível ver o trabalho da equipe comandada por Reinoldo Blattmann. A estrada de Nova Pátria tem várias pedras que podem causar acidentes, por isso, na região logo abaixo da Igreja, essas pedras estão sendo removidas.