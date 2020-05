Materiais para ensino remoto são foco da Secretaria Municipal de Educação de Porto União

Os profissionais da Secretaria Municipal de

Educação e os membros do Conselho Municipal de Educação estão realizando

diversas atividades em conjunto. Uma delas se refere à produção e distribuição

dos materiais para estudo destinado aos alunos afastados da sala de aula.

As escolas municipais e da rede privada estão sendo orientadas e

preparando o material para o ensino remoto atendendo a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional que estabelece o mínimo de dias letivos a serem

cumpridos.

Os trâmites para o início das atividades remotas já iniciaram. As

instituições da rede particular devem apresentar nos próximos dias o Plano de

Ação ao Conselho Municipal de Educação. Não há prazo determinado para o

encerramento do Regime Especial de Atividades Pedagógicas Não Presenciais

diante da situação atípica relacionada à prevenção ao COVID-19.

As orientações impressas, descrevendo as atividades que deverão

ser desenvolvidas em casa no período de isolamento, serão entregues,

quinzenalmente, nos núcleos educacionais, em datas e horários previamente

estipulados para evitar aglomerações. Os estudantes ou pais que não possam

fazer a retirada do material impresso receberão os mesmos em casa.

O estudante ou responsável que retirar as atividades deverá

assinar o protocolo de recebimento. As atividades deverão ser armazenadas e

devolvidas à escola no retorno das atividades presenciais.

O cronograma de entrega do material será divulgado para que pais e

alunos possam se organizar da melhor forma possível.