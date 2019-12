Matrículas nos CMEIs

Secretaria de Educação

divulga lista das crianças classificadas para realização das matrículas

Prazo vai de 02 a 06 de dezembro

A Secretaria de Educação divulgou nesta quarta-feira, 27, a

lista dos alunos classificados para a realização das novas matrículas nos

Centros Municipais de Educação Infantil de União da Vitória. O prazo para

realização da matrícula vai do dia 02 ao dia 06 de dezembro. Os nomes passaram

por uma comissão avaliadora multidisciplinar conforme a nova lei Nº 4.837 de 26

de setembro de 2019, que propõe prioridade na fila dos CMEIS.

Os pais devem se deslocar até o CMEI, que seu filho irá estudar

– que está especificado na lista divulgada – com um documento de identificação

para efetivar a matrícula e garantir a vaga, no prazo de 02 a 06 de dezembro.

“Vale ressaltar que 10 novas turmas serão abertas para o ano que vem. Serão 200

novos alunos nos CMEIs totalizando 2441 crianças na educação infantil”, destaca

o Secretário de Educação, Ricardo Brugnago.

As rematrículas nos CMEIS são garantidas. Os pais ou

responsáveis que desejam transferir o filho de creche devem procurar a

instituição desejada para verificar a disponibilidade de vagas.

Do dia 02 ao dia 06, os pais que fizeram inscrição e desejarem

verificar outras vagas remanescentes dentro no município devem procurar a

Secretaria Municipal de Educação no Endereço: Rua Coronel Amazonas 491, próximo

ao Antiocho Pereira ou pelo telefone 42 3903-1700, falar com a Cátia.

Novos cadastros serão realizados no início do mês de fevereiro

de 2020 em data a ser definida.

Nova lei

A lei Nº 4.837 de 26 de setembro de 2019, aprovada por

unanimidade dos vereadores, dá prioridade nas vagas para os seguintes grupos:

crianças com necessidades especiais; crianças com mães menores de 18 que

estejam estudando; crianças com família em vulnerabilidade social; crianças sob

os cuidados de apenas um dos genitores, efetivo detentor da guarda, que esteja

trabalhando; crianças com ambos os pais trabalhando. Famílias com menor renda

terão prioridade.