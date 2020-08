Mattioli participa de evento relacionado a projeto em Guarapuava e alinha parceria

Na sexta-feira (07/08), o juiz da Vara da Família e coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania (CEJUSC) de União da Vitória, Carlos Mattioli, participou de uma formação virtual do Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude (NEDDIJ). O magistrado abordou as ações que estão sobre sua tutela, 34 projetos, e iniciativa no campo de atendimento às pessoas de forma diferenciada.

NEDDIJ é um projeto de extensão vinculado ao subprograma Inclusão e Direitos Sociais, do Programa Universidade Sem Fronteiras, financiado pela Unidade Gestora do Fundo Paraná (UGF) e coordenado pelo Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual do Centro Oeste (Unicentro). O trabalho atende às Comarcas de Guarapuava e Irati, buscando’ ampliar e fortalecer a proposta de trabalho intersetorial e em rede’.

Conforme a organização participaram deste evento de formação componentes do NEDDIJ de Irati, coordenado pela professora Michele Cervo – do departamento de Psicologia -, e de Guarapuava que é coordenado pela professora Andressa Kolody do departamento de Serviço Social. Ambos os projetos são desenvolvidos pela Unicentro.

Para tanto, usando prerrogativas’ da responsabilidade compartilhada’ que é componente da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e visa prioridade absoluta e proteção integral de crianças e adolescentes. Centrados no objetivo “de desenvolver ações de promoção e defesa do direito fundamental à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes da Comarca de Guarapuava”.

As ações se desenvolvem a partir de equipe multidisciplinar e demais componentes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA). Na semana passada, Mattioli foi convidado do grupo de trabalho, num evento de formação, para citar os trabalhos coordenados por ele na Comarca de União da Vitória – Vara da Família e CEJUSC. Por mais de uma hora o juiz citou diversas ações realizadas, no campo de cidadania e atendimento.

Os projetos e programas, 34 ao todo, têm ações centradas em equipe multidisciplinar e com diversos parceiros da sociedade. Envolve organismos públicos, privados e instituições no sentido de encontrar soluções eficientes que amenizem traumas relativos à convivência social, abusos, evasão escolar, problemas familiares, abandono e situações psicológicas, dentre outras coordenadas pela equipe do CEJUSC em União da Vitória e outros cinco municípios.

O NEDDIJ tem como foco central a proteção integral de criança e adolescentes e fortalecimento dos direitos familiares e sociais. Visa ampliar o acesso à justiça como orientações no campo social, psicológico e jurídico. Promovendo a defesa e fortalecendo a solução de conflitos, no papel da universidade pública agregando conhecimento, desenvolvendo pesquisas e ampliando o aprendizado multidisciplinar.

“Levei nossa experiência e pude apresentar ao grupo, tendo este respaldo, o trabalho que organizamos em defesa de crianças e adolescentes. Temos o mesmo foco que o NEDDIJ e fico feliz por apresentar o que temos desenvolvido. Mais que isso, pela oportunidade de alinhar uma parceria com eles e trocar experiências. Certamente esta troca de informações é fundamental para ampliar e melhorar nossas ações”, afirma Carlos Mattioli.

Troca de experiência

“A participação do magistrado da Vara da Infância e Juventude de União da Vitória – Carlos Mattioli, na formação dos/as extensionistas dos NEDIJS da Unicentro, possibilitou conhecer uma experiência real de intervenção do Sistema de Justiça, na forma do que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente: ênfase na prevenção; fortalecimento de políticas intersetoriais; atuação interprofissional e observância aos princípios e normas previstas nos marcos regulatórios em vigência para a área”, avaliou a coordenadora do NEDIJS-Guarapuava, professora Andressa Kolody.

“Entendemos que essa forma de pensar e atuar precisa ser cada vez mais conhecida e publicizada, visto que, ações dessa natureza, podem disputar espaço com valores cristalizados, na sociedade e no Estado, que atribuem sentidos à infância/ diverso do pactuado. Com a parceria firmada nessa ocasião, pretendemos estabelecer uma rotina de troca de experiências, entre as equipes dos projetos de extensão e do CEJUSC, para favorecer aprendizados coletivos, fortalecer tecnologias sociais inovadoras e comprometidas, atuando pela democratização da justiça e na construção de uma cultura de direitos humanos de crianças e adolescentes na região”, afirmou Andressa Kolody.

A professora Debora Rickli Fiuza, orientadora de Psicologia NEDIJS-Guarapuava observou que a participação do magistrado da Comarca de União da Vitória fortalece a rede. “Foi um grande presente e também um passo importante para o fortalecimento de práticas de proteção à Infância e à Juventude. Dr. Carlos Mattioli nos apresentou uma justiça acessível, humanizada e ética, que se responsabiliza com a vida das crianças, dos adolescentes e suas famílias, vindo de encontro com os objetivos de trabalho do NEDIJS. Acreditamos que o trabalho em rede é um marcador importante e necessário para cumprirmos com o nosso compromisso social”, disse.

Texto: Assessoria CEJUSC/Vara da Família

Imagem:reprodução da reunião virtual promovida