MEC reconhece a qualidade do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniguaçu

O conceito 4 é resultado da avaliação conduzida por uma comissão do MEC/INEP, que visitou as instalações da Instituição nos dias 3 a 6 de novembro de 2019.

Em meio a todo o cenário da pandemia mundial recebemos uma ótima notícia que é motivo de orgulho para os acadêmicos e profissionais do Centro Universitário Vale do Iguaçu – Uniguaçu! O curso de Arquitetura e Urbanismo conquistou nota 4 em avaliação do Ministério da Educação (MEC), em uma escala de 1 a 5.

O conceito é resultado de uma avaliação conduzida nas instalações da Instituição pela Comissão Avaliadora do MEC/INEP nos dias 3 a 6 de novembro de 2019 e divulgada no dia 7 de agosto de 2020 no Diário Oficial da União.

“Estou muito orgulhosa em receber uma notícia maravilhosa, que reflete o trabalho de todo colegiado e setores da Instituição. Orgulhosa também por fazer parte do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniguaçu! Estar à frente desse processo de avalição do curso perante ao MEC foi um trabalho extenso e de muita dedicação, sempre buscando o melhor. O melhor de mim, para vocês meus alunos, que são a razão da incessante busca do máximo. Saber que tivemos esse reconhecimento, nos mostra a credibilidade do curso e afirma a qualidade da nossa formação. Agradeço também a primeira turma do curso que se formou este ano e acompanhou todo o processo”, comenta a coordenadora do curso, professora Paula Vaccari Toppel.

Este é mais um curso reconhecido com excelente conceito junto ao MEC, reforçando o compromisso com a qualidade na Educação Superior no Vale do Iguaçu, contribuindo com a transformação das localidades onde os profissionais são inseridos.

“Parabéns a todos que fazem parte da Reitoria, a coordenadora do curso, professora Paula, ao corpo docente, aos acadêmicos que em nos depositam sua confiança na sua formação profissional, e a toda a sociedade que acolhe a Uniguaçu e será a principal beneficiada com a chegada desses profissionais”, afirma o Reitor da Uniguaçu, professor, Edson Aires da Silva.

A Uniguaçu agradece a todos que fazem parte desta história. Parabéns ao curso de Arquitetura e Urbanismo pela nota conquistada!