MEC reconhece Uniguaçu como a melhor Instituição de Ensino Superior Presencial da região

Uniguaçu está entre as melhores Instituições de Ensino do Brasil com conceito 4 de IGC

Nesta terça-feira, 18, o Ministério da Educação (MEC), através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), divulgou os resultados do Índice Geral de Cursos (IGC), principal indicador de qualidade das Instituições de Ensino Superior do Brasil e o único oficial do Governo Federal. A Uniguaçu foi a única Instituição de Ensino Superior Presencial de União da Vitória e Porto União com conceito 4 de IGC (num critério que vai de 1 a 5), sendo que as instituições com conceito 4 e 5 são consideradas excelentes. Essa avaliação afere as qualidades das ofertas de todos os cursos, tendo como seus critérios iguais para todas as Instituições de Ensino Superior do Brasil.

Ao todo, foram avaliadas 125 Faculdades no Paraná e a Uniguaçu ficou entre as quatro melhores do Estado, destacando-se como a melhor Instituição de Ensino Presencial de toda a região. O cálculo do IGC é a nota ponderada dos últimos três anos de Conceitos Preliminares de Cursos (CPC), onde a Uniguaçu teve 14 dos seus cursos já avaliados e todos com excelentes conceitos. A Uniguaçu possui 19 cursos, sendo que em 2017, quatro realizaram a prova do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), que é um dos componentes do CPC. O conceito é composto pelo desempenho do acadêmico (ENADE), pelas informações que ele descreve no formulário eletrônico e as informações que a Instituição preenche no Censo de Educação Superior (infraestrutura, corpo docente, entre outros).

Estes resultados são a prova de que a Uniguaçu promove o desenvolvimento educacional e social da região por meio de um ensino de qualidade em todas as áreas de conhecimento que oferece. Os resultados não são apenas mais um conceito, mas sim a reafirmação do MEC com relação a qualidade de estrutura e de formação dos profissionais que saem da Uniguaçu.

A Diretora Geral da Instituição, professora Marta Borges Maia, comemora o resultado e diz que isso comprova que o trabalho que é feito com todos os cursos dentro das exigências que o MEC traz, sempre deram certo. “Nós utilizamos várias ferramentas, assim como o Simulado Dia e Noite de Avaliação (DNA), no qual as provas têm as mesmas exigências das do Enade.” Segundo ela, este resultado comprova todo o empenho dos colegiados (acadêmicos, professores e coordenadores) que participaram do ENADE. “A garra e a determinação dos acadêmicos também faz a diferença, culminando com esse resultado. Nós estamos muito orgulhosos, pois um resultado tão positivo, nos mostra que estamos no caminho certo”, afirma a Diretora.