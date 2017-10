Médico Oncologista de Porto União é homenageado pela Alesc

Iniciativa das homenagens foi do deputado estadual Antônio Aguiar

Na data em que se celebra o Dia do Médico, 18 de outubro, a Assembleia Legislativa promoveu um Ato Solene para homenagear o trabalho e dedicação dos profissionais da medicina, uma iniciativa do deputado Antônio Aguiar. Dedicada aos colegas de profissão, Aguiar enfatizou que a homenagem visa reconhecer o empenho na realização das inúmeras atividades do cotidiano que envolve a rotina de um médico. Segundo ele, o reconhecimento é destinado a todos os médicos e entidades que representam a categoria, em especial para o atendimento prestado em prol da saúde dos catarinenses.

Na ocasião, o parlamentar destacou que o simples fato do médico lidar com a vida humana já impõem tamanha responsabilidade e relevância da profissão. “Essa homenagem tão merecida à classe médica é uma simples oportunidade de agradecer a dedicação, empenho e profissionalismo de cada médico, em sua especialidade adotada.” Em nome dos agraciados, o secretário de Estado de Saúde, Vicente Caropreso, defendeu em seu pronunciamento que a profissão é um exercício insubstituível e que ser médico não é apenas dominar o conhecimento técnico, mas acima de tudo ser humano no tato com o seu paciente. “Um bom atendimento vai desde a consulta, o diagnóstico e principalmente a atenção dedicada ao paciente. Esse constante processo é base para uma medicina humanizada”.

Origem do Dia do Médico

O Dia do Médico é celebrado em 18 de outubro em homenagem a São Lucas. Lucas era médico e foi um dos quatro evangelistas do Novo Testamento e seu evangelho é o terceiro em ordem cronológica.

Homenageado

O médico oncologista de Porto União, Charles Ronald Van Santen, foi homenageado e sua esposa, Angelita Melli Van Santen, que no ato representou o médico, recebeu do Parlamento placa e certificado em alusão ao trabalho e importância da profissão na vida das pessoas.