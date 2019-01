Em período de

alternância climática, que favorece o crescimento do mato, roçadas são

intensificadas em União da Vitória

A secretaria municipal

de Meio Ambiente de União da Vitória tem mantido em parceria com a empresa

terceirizada responsável pelas roçadas no município diversas frentes de ação. Utilizando

máquinas leves e pesadas, para agilizar o serviço, a secretaria comandada

interinamente por Ney Kukla, secretário de Agricultura, atua em diversas ruas

de bairros da cidade.

“Sabemos que nessa

época do ano, com a alternância de calor e chuva, o mato cresce mais

facilmente. Mesmo assim estamos empenhados em atender da melhor forma possível

a demanda”, disse Ney.

Também trabalha no

Parque Ambiental, com vistas à manutenção e preparação para o Festival de Verão

que será realizado nos dias 16 e 17 de fevereiro.

“Por isso pedimos aos

munícipes que mantenham seus passeios e jardins em dia, pois isso colabora com

um melhor visual da cidade. O mesmo vale para aqueles que possuem terrenos

baldios. Que mantenham em ordem, limpos e que, com isso, evitemos a

proliferação de insetos peçonhentos” finalizou Ney.

Também de acordo com o

Código de Postura de União da Vitória, em seu capítulo VII, § 1º, “Os

proprietários de terrenos baldios sem a vedação de que trata o caput do

presente artigo serão notificados para que providenciem a execução de muros ou

cercas, pelo menos nas divisas com as vias públicas, num prazo não superior a

90 dias, contados do início da vigência do presente Código, após o qual o município

executará o fechamento da testada, cobrando do proprietário faltoso o dobro do

custo dos materiais e serviços correspondentes”.