Memorial do Centenário recoloca nomes na história

No último domingo, dia 01, foi

inaugurado o Memorial do Centenário no Distrito de São Miguel da Serra. A

pesquisa para levantar todos os nomes das sepulturas que foram apagadas pela

ação do tempo foi feita pela historiadora Siclinde Werle, que tem suas origens

no lugar. Segundo a pesquisadora, famílias foram entrevistadas e, em caso de

dúvida, a pesquisa documental nos cartórios da cidade comprovou a autenticidade

dos dados.

O Cemitério de São Miguel da Serra é

administrado pela própria comunidade e é um dos mais organizados e bem cuidados

de Porto União. Ainda assim, algumas sepulturas perderam sua identificação pela

ação do tempo. Dessa forma, foi difícil identificar alguns túmulos.

O Memorial do Centenário levou em

consideração o respeito que a comunidade tem por seus antepassados e a

Administração Municipal endossou a ideia de, com os dados da pesquisa,

construir um local de homenagens por ocasião do Centenário do Distrito.

Além disso, também foi elaborado um

livro de registro contendo os nomes levantados pela pesquisa e pela catalogação

dos túmulos com identificação visível. Os túmulos foram catalogados para ser um

ponto de partida para a obra Histórias de São Miguel da Serra, que resgata

lembranças dos descendentes das famílias mais antigas e tradicionais do

Distrito.