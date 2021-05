Mesa Brasil SESC PR amplia atuação com apoio das unidades do SESC no estado

Ações simultâneas devem ser feitas regularmente com a arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza; a primeira delas ocorre neste sábado (15) em unidades do SESC PR e SENAC PR e estabelecimentos parceiros

Uma campanha que deu certo e se multiplicou. Criada em abril de 2020 para amenizar impacto da pandemia da Covid-19 na vida dos paranaenses em vulnerabilidade social, a Campanha Estadual do Mesa Brasil do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR ganha uma nova roupagem a partir deste mês. Além das doações sistemáticas presentes nas sete unidades do Programa Mesa Brasil no estado, blitz solidárias serão realizadas em frequência bimestral em 30 cidades do estado.

As chamadas Blitz do Bem serão realizadas pelas unidades do Sesc e Senac PR no sistema de drive-thru ou com ações pontuais em estabelecimentos comerciais e parceiros para intensificar a arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e itens de higiene a serem repassados para instituições sociais paranaenses. A iniciativa já havia sido realizada durante a campanha em algumas cidades, porém foi estendida para os 30 municípios que se engajaram durante o último ano nessa grande força tarefa em auxílio aos mais vulneráveis.

Neste sábado (15), unidades do Sesc PR e do Senac PR realizarão ações com parceiros. As Blitz serão realizadas simultaneamente em diversas cidades do estado. Em União da Vitória, os locais serão: Super Pão (Av. Bento Munhoz da Rocha, 866) e Supermercado Bahniuk (Rua Teixeira Soares, 390), 09h às 17h.

Alimente esta ideia

O Mesa Brasil Sesc é uma Rede Nacional de Bancos de Alimentos que atua contra a fome e o desperdício de alimentos. É formada por mais de três mil parceiros doadores, entre produtores rurais, atacadistas e varejistas, centrais de distribuição e abastecimento e indústrias de alimentos, além de empresas de diversos ramos de atividade, que doam seus excedentes de produção, alimentos fora dos padrões de comercialização, mas em condições seguras, próprios para o consumo.

O Programa iniciou em São Paulo em 1994, e como os resultados foram exitosos, em 2003 o Departamento Nacional do SESC iniciou a expansão para todo o país. No SESC Paraná foi implantado em 2003, e já arrecadou e distribuiu mais de 31,4 milhões de quilos de alimentos, beneficiando anualmente mais de 125 mil pessoas nas sete cidades-sede e na área de abrangência, que foi ampliado em 2020 com a Campanha Estadual do Mesa Brasil. O Programa está presente em Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, Cascavel, Campo Mourão, Maringá e Londrina, e atende também a mais 79 municípios da área de abrangência, atuando em 86 municípios do estado.

Somente em 2020 foram distribuídas mais de dois milhões e 522 mil quilos de alimentos e de produtos às instituições sociais cadastradas no Programa, beneficiando 250.943 pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional, totalizando mais de 24 milhões de refeições complementadas. Ao todo, 449 doadores contribuem com o Mesa Brasil sistematicamente e 791 instituições sociais são cadastradas.

Mais informações sobre o programa e as ações simultâneas pelo site