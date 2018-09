O Mirante Arno Dickel, no alto da rua Coronel Amazonas, que proporciona uma visão privilegiada do Rio Iguaçu, está passando por reformas. Como a sua sustentação é feita no estilo rústico, com toras de madeira, a ação do tempo comprometeu sua segurança. Por esse motivo a Secretaria de Obras está efetuando a reforma trocando todas as toras por madeira tratada garantindo a segurança dos visitantes.