Miss Paraná 2018 será realizado em União da Vitória

Agência de modelos TK Seven traz para a cidade o maior evento de beleza do Estado

União da Vitória vai receber o maior evento de beleza do Paraná, o Miss Paraná 2018. O evento acontece no dia 07 de setembro, no Wooden Class e vai contar com mais de 20 candidatas, de diversas cidades do estado. O concurso vai selecionar a nova representante feminina que vai representar o estado no Miss Brasil.

A ideia principal é que a nova Miss Paraná repasse para o Brasil e restante do mundo a cultura de sua cidade e estado, além de levar a beleza e todo seu conteúdo intelectual. A organização do evento fica a cargo de Danilo D’Avila, um dos criadores dos eventos de beleza no Brasil, atuando desde 1976 nesta atividade, confirmado a solidez do evento. Várias chancelas atuais do evento foram baseadas na organização do Danilo D’Avila.

Em União da Vitória o evento foi idealizado por meio da Agência de Modelos TK Seven em parceria com a Prefeitura e apoio de diversas empresas. Segundo Kaue Henrique de Almeida, a TK Seven Agency desde sua criação sempre teve como objetivo fortalecer o setor cultural da região.

“Trazer o evento para União da Vitória foi uma forma de mostras a importância da nossa cidade para o restante do estado e todo o País. Estamos muito felizes com essa realização e esperamos que o evento seja um sucesso”, comenta Kaue. O evento possui várias categorias de idades diferentes. A missão da Miss é levar ao conhecimento de todos com elegância e simpatia tudo sobre o título que representa, estar envolvida com ações sociais e buscar soluções para problemas cotidianos relacionados a sua região.

Serviço:

Data: 07 de setembro

Horário: 21h

Local: Wooden Class

Valor: R$ 40,00

Disponível para venda na TK Seven Agency, loja Colcci, Clinica Magrass.