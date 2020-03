Monumento vai homenagear o artista Amadeo Bona

Um monumento vai homenagear

Amadeo Bona, um dos maiores artistas plásticos de União da Vitória e Porto

União. O tributo ao artista será instalado na praça, que fica na esquina entre

as Ruas Sete de Setembro e Carlos Cavalcanti, no Centro de União da Vitória. O

local está sendo revitalizado.

A homenagem foi idealizada

pela professora Ivanira Olbertz em parceria com a Associação dos Artistas

Plásticos Vale do Iguaçu. “Uma justa homenagem para quem contribuiu e muito com

a cultura de União da Vitória. Ficamos felizes de poder realizar esse

agradecimento durante o mês de aniversário da cidade”, destaca o vice-prefeito,

e, Secretário de Cultura, Bachir Abbas.