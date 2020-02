Moradores de União da Vitória devem fazer atualização cadastral de dados da Saúde

O cadastro deve ser feito nas UBS; mesmo quem tem plano de saúde

deve atualizar os dados.

Moradores de União da Vitória devem fazer atualização cadastral

da Secretaria de Saúde. A medida, que é determinação do Ministério da Saúde,

foi anunciada em 6 de fevereiro, quinta-feira, na prefeitura de União da

Vitória. “Somos 57.517 habitantes e todos precisam fazer o cadastro até mesmo

quem tem plano de saúde”, explica o Secretário de Saúde, Dr. Ary Carneiro Jr.

A atualização é exigência do Ministério

da Saúde e faz parte da avaliação dos critérios para o repasse de recursos para

os municípios da nova forma de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Segundo o IBGE, a população de União da Vitória é 57.517 habitantes, mas no

sistema constam 42.231 pessoas cadastradas. Ou seja, cerca de 15 mil pessoas

não estão cadastradas. Dessa forma o município poderá perder recursos para área

de saúde, se não realizar essa atualização cadastral das pessoas residentes.

Mesmo que o munícipe tenha plano de saúde ou mesmo declare que não u sa o SUS,

devemos realizar este cadastro”, afirma o Secretário de Saúde.

ONDE FAZER?

O cadastro também será feito

pelos Agentes Comunitários de Saúde ou profissionais de saúde por meio de

visitas às residências, mas a população deve procurar a Unidade de Saúde mais

próxima. “É necessário realizar essa atualização em todos os cadastros, para

ter uma base de dados de todos que residem no município, para facilitar o

acesso às ações e serviços que venham a necessitar ao longo da vida”, destaca

Ary Carneiro.

QUAIS DOCUMENTOS SÃO

NECESSÁRIOS?

Para fazer a atualização do

cadastro é necessário apresentar os documentos pessoais de todos os membros da

família: RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de

residência, cartão SUS. “Todos os membros da família precisam ter CPF,

inclusive as crianças, pois futuramente os sistemas irão relacionar ao número

do CPF todos os procedimentos realizados nas pessoas”, ressalta Dr. Ary.

ATÉ QUANDO?

O prazo para atualização

cadastral vai até o dia 1 de abril. “Queremos destacar que essa será uma

necessidade de todos os municípios. A diferença é que União da Vitória está

saindo na frente para que possamos cumprir 100% das exigências e garantir todos

os recursos para a saúde, que são tão importantes”, afirma Santin Roveda.