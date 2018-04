Morte súbita será tema do Congresso Paranaense de Cardiologia 

Os interessados já podem fazer inscrições para o evento e cadastro de trabalhos científicos

O 45º Congresso Paranaense de Cardiologia está com inscrições abertas. O evento, que ocorre nos dias 27 e 28 de julho, no Expo Unimed, em Curitiba, terá como tema principal a prevenção de morte súbita precoce, que ocorre antes dos 70 anos de idade. “Esse tema envolve todas as grandes áreas da Cardiologia e outras especialidades, desde a prevenção primária até o tratamento emergencial do infarto agudo do miocárdio”, explica o cardiologista Rodrigo Cerci, diretor científico do 45º Congresso da SPC.

Podem participar cardiologistas, profissionais de outras especialidades, residentes e acadêmicos de Medicina. Os interessados podem acessar o sitewww.cardiolpr.com.br, onde também é possível inscrever trabalhos científicos até o dia 25 de maio.

Programação

As atividades do evento terão um formato mais prático e interativo, com cursos, sessões de perguntas e respostas sobre dúvidas clínicas do dia a dia dos médicos e discussão de estratégias de atendimento e tratamento. “Os debates serão em torno da importância da educação da população sobre hábitos saudáveis de vida, estratégias de diagnóstico precoce e rápido tratamento em casos de infarto agudo do miocárdio de acordo com técnicas que seguem as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia”, destaca o cardiologista João Vítola, presidente da SPC. Também serão oferecidas sessões voltadas para neurologistas, endocrinologistas e nefrologistas.

Rodrigo Cerci ainda ressalta que o Congresso é uma maneira de ajudar a fortalecer a Cardiologia no Paraná. “É uma oportunidade de promover mais conhecimento, atualização, além dos sócios poderem se socializar mais dentro de um ambiente de alto nível científico, com atividades objetivas e práticas para o cardiologista”, considera.

SERVIÇO: O 45º Congresso Paranaense de Cardiologia ocorre nos dias 27 e 28 de julho, no Expo Unimed, localizando na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 –Campo Comprido, em Curitiba. As inscrições já podem ser realizadas pelo site www.cardiolpr.com.br. Mais informações pelo telefone (41) 3022-1247.