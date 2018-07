Motor de veículo BAJA da Uniguaçu é restaurado

O professor Felipe Nascimento de Andrade, juntamente com o acadêmico do nono período de Engenharia Mecânica, Rodrigo Dias Ribas, restauraram o motor à combustão interna do carro BAJA da Uniguaçu.

O projeto Baja SAE Brasil busca a elaboração de um veículo off-road, desde seu desenvolvimento técnico, produção, testes e participação das competições, que ocorrem em nível regional, nacional e internacional.

Na tarde da terça-feira, 3, eles desmontaram o motor da estrutura do veículo que estava sendo pouco utilizado há algum tempo. Após isso, desmontou-se o motor e verificaram-se possíveis falhas em peças, tais como carburador, mangueiras de fluxo de ar e combustível, filtro de ar, mecanismos de transmissão de movimento e comando de válvulas.

Após a verificação e conserto das peças, foi realizada a limpeza com ar comprimido e remontagem do motor. Em seguida, na tentativa de fazê-lo funcionar, o mesmo respondeu. Além disso, eles alteraram a potência via comando de válvula de admissão, o que aumentou consideravelmente a aceleração do motor.

Eles ainda aproveitaram e construíram uma plataforma de apoio e suporte do motor para apresentação na Fire Fest, evento que aconteceu nos dias 7 e 8 de julho. Foi um evento social, esportivo, recreativo e cultural que integrou todas as instituições do município em comemoração ao Dia Nacional dos Bombeiros.

Foi realizada uma demonstração técnica e científica do funcionamento de um motor dois tempos à gasolina, abordando tópicos da termodinâmica, dinâmica de máquinas e máquinas térmicas.