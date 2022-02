Mudança no comando

Dia importante para o Corpo de Bombeiros de União da Vitória. Após realizar um trabalho de excelência e reconhecido por toda a comunidade, o Tenente Aleixo passou o comando local da corporação ao Tenente Paes, que conta com a nossa total confiança nessa nova missão. Na cerimônia, também entregamos uma moto aquática de salvamento no valor de R$ 138 mil e, assim que forem concluídos os trâmites licitatórios, a unidade receberá um desencarcerador de cerca de R$ 300 mil para resgatar com mais agilidade vítimas presas em veículos acidentados. Além disso, em breve o Corpo de Bombeiros de União da Vitória será elevado de categoria a exemplo do que já ocorreu com a Polícia Militar, o que vai garantir maior efetivo e mais investimentos para atender o Sul do Paraná. Honrado pela placa de Honra ao Mérito que recebi da corporação, seguirei trabalhando firme em favor da segurança pública da nossa região!