Mudança para ala nova da prefeitura municipal de Porto União

Na esta terça-feira, 4,

os departamentos de Planejamento e Vigilância Sanitária estarão de mudança.

Com o término das

obras de ampliação do prédio do Paço Municipal, a centralização dos departamentos

ficou mais fácil.

No mês passado também

mudaram os departamentos Financeiro, Compras, Licitação, Recursos Humanos e

Procon para ala nova da Prefeitura.

É mais economia para

os cofres públicos e mais agilidade para os processos.