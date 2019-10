Mulheres do Paraná têm direito a mamografia gratuita assegurada por lei de Ney Leprevost

O deputado federal Ney Leprevost, atualmente exercendo a função

de Secretário da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, aproveita o “Outubro

Rosa”, mês mundial de conscientização sobre o câncer de mama, para lembrar as

mulheres paranaenses que elas têm assegurado por lei o direito ao exame

radiológico gratuito.

“A detecção

do câncer de mama em estágio inicial, através da mamografia, pode evitar oito

de cada dez casos em que a doença é constatada”, explica Ney Leprevost.

De acordo com

a Lei 16.600 de 09/11/2010, de autoria de Ney Leprevost, todas as mulheres do

Paraná com mais de 35 anos de idade, mediante recomendação médica, poderão

requerer na rede pública de saúde o exame mamográfico gratuito para prevenção

do câncer.

A lei de

Leprevost também garante o mesmo direito aos homens que, por incrível que

pareça, também podem ter casos raros de câncer de mama, independente de

orientação sexual.

(Via Assessoria de Imprensa)