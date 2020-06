Município de União da Vitória adquire Castramóvel

O município de União da Vitória aquiriu uma

unidade móvel (Castramóvel) destinada ao setor de Defesa Animal da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente, que funcionará como clínica veterinária móvel para atender

o Programa Municipal de Controle Populacional de cães e gatos por meio de

esterilização (castração) dos animais, que atualmente é oferecido gratuitamente

à população de baixa renda do município e está sendo realizado através de

contrato entre o município e o ISPAE que atende no centro cirúrgico do Centro

Universitário do Vale do Iguaçu (Uniguaçu).

O contrato firmado com

a Uniguaçu prevê a castração de 2400 cães, e, 960 gatos sendo que o município

estima um investimento de cerca de 450 mil reais. Até o momento, já foram

realizadas cerca de 700 castrações entre cães e gatos. O Castramóvel veio para

programar as ações da Defesa Animal em conjunto com as protetoras

independentes, que prestam um grande trabalho pela causa animal, as clínicas

veterinárias credenciadas e o ISPAE (Uniguaçu).

A unidade foi

adquirida por meio de verba federal e agora será equipada para atender as

normas do Conselho de Medicina Veterinária para iniciar suas atividades,

totalizando um investimento de cerca de R$ 120 mil reais. O equipamento já

conta com sala pré-operatória, sala cirúrgica, sala pós-operatória e banheiro.

A equipe clínica contará com médico veterinário, auxiliar e voluntários, a

intenção é realizar o atendimento nos bairros do município para atender a

demanda da população de cães e gatos sem dono (de rua) e animais de estimação

de pequeno porte pertencentes a cidadãos de baixa renda inscritas no Cadastro

Único (CadÚnico) e para quem acolheu animal de rua.

Para que o animal seja

submetido à cirurgia, ele deverá ter um responsável legal, isso vale também

para os animais de rua, visto que após o procedimento se faz necessário medicar

e cuidar do animal por alguns dias. A intenção é a realização dos procedimentos

com agendamento prévio e a forma e gestão serão definidas em breve. A princípio

o animal passará por avaliação prévia e, se apto ao procedimento, será agendada

a cirurgia e repassada toda a orientação ao dono do animal com relação aos

cuidados pré e pós- cirúrgicos.

A castração, além do

controle populacional, é uma questão de saúde pública, visto que alguns animais

podem transmitir doenças. Para o animal, a castração também traz benefícios,

pois nas fêmeas reduz em quase 100% a possibilidade de desenvolver neoplasias

mamárias e doenças sexualmente transmissíveis e nos machos ajuda no controle da

agressividade.

Foto: Comunicação

Prefeitura de União da Vitória