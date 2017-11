Municípios da região recebem caminhões para coleta seletiva de lixo

O deputado estadual Hussein Bakri (PSD), vice-líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná, participou ao lado do Governador Beto Richa, no Palácio Iguaçu, da entrega oficial de caminhões para coleta seletiva de lixo para várias cidades do Estado.

Dos municípios da região Sul, Mallet, Paula Freitas e Porto Vitória receberam um caminhão no valor de R$ 290 mil reais cada, que será utilizado para melhoria da coleta e tratamento de lixo reciclável nas cidades. Além disso, o município de Paulo Frontin recebeu 1100 tubos que serão utilizados para melhorias no sistema de tubulação da cidade.