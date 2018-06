Municípios do sul do Paraná e SGC facilitam acesso ao crédito para pequenos negócios

Articulação do Sebrae/PR propiciou que as Salas do Empreendedor sejam portas de acesso à Sociedade Garantidora de Crédito Centro Sul

Microempreendedores individuais e empresários de micro e pequenas empresas de União da Vitória, Bituruna, São Mateus do Sul e General Carneiro terão acesso ao crédito facilitado pela parceria entre Salas do Empreendedor e a Sociedade Garantidora de Crédito Centro Sul. As prefeituras desses municípios firmaram um acordo para que as Salas passem a atuar como pontos de atendimento da SGC, contribuindo para que novas negociações aconteçam.

O consultor do Sebrae/PR, Gilcindo de Castro Correa Neto, responsável pela articulação entre as administrações municipais e a SGC Centro Sul, informa que as cidades em questão participam do programa Cidade Empreendedora e destaca a importância da parceria para os empresários.

“Eles terão acesso à SGC Centro Sul, podendo solicitar cartas de aval de garantia das operações, o que possibilitará negociação mais segura com as instituições financeiras. Isso significa, em linhas gerais, a tendência em reduzir as taxas de juros contratadas”, projeta Gilcindo.

O vice-presidente e diretor executivo da SGC Centro Sul, José Divonsil da Silva, elogia a iniciativa e a sensibilização dos gestores municipais para o tema.

“A parceria é fundamental para nós. A SGC Centro Sul vem trabalhando para fortalecer a linha econômica das micro e pequenas empresas. Através de cooperativas de crédito parceiras, oferecemos linhas de crédito com taxas abaixo das oferecidas pelos bancos. O acesso fica facilitado”, resume.

José Divonsil detalha que as micro e pequenas empresas poderão solicitar recursos de R$ 5 mil a R$ 150 mil, com até 80% garantido pela SGC.

“A região é muito grande e a SGC não tem condições de colocar funcionários em todos os municípios. Os agentes das Salas do Empreendedor farão o primeiro contato e a montagem da documentação”, antecipa José Divonsil.

O prefeito de Bituruna, Claudinei de Paula Castilho, explica que a parceria é decorrente do projeto Bituruna Empreendedora, implantado no começo da gestão.

“Além de trazer os serviços oferecidos pelo Sebrae/PR, sentimos a necessidade de proporcionar o acesso ao crédito para os empreendedores. Até então, eles tinham dificuldades de conseguir recursos, principalmente pelas exigências de fiança e aval”, detalha Claudinei.

O prefeito reconhece que a modalidade via sociedade garantidora de crédito é desconhecida da maioria das micro e pequenas empresas e que a parceria com a SGC vem a complementar as iniciativas junto ao Banco do Empreendedor, com a Fomento Paraná.

“O objetivo é atender às exigências legais e propiciar o acesso ao crédito para MEIs e micro e pequenas empresas. Queremos, posteriormente, aportar recursos na SGC para continuar impulsionando os pequenos negócios, mas dependerá de autorização da Câmara Municipal”, adianta.

Aporte da Prefeitura

Em União da Vitória, o atendimento será na Casa do Empreendedor, que já sedia a Sala do Empreendedor, o Escritório de Articulação do Sebrae/PR e atendimento da Fomento Paraná. Valter Cano, secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo do município, relata que a Administração Municipal firmou convênios com cooperativas de crédito.

“Pelo acordo, para cada R$ 1,00 que a Prefeitura aportar, as cooperativas aportarão R$ 7,00. Estamos investindo R$ 100 mil e a SGC Centro Sul vem para avalizar os empréstimos. Para nós, é uma garantia de que os empresários terão acesso ao crédito e, em consequência, movimentação econômica e desenvolvimento do território”, diz o secretário.

Valter Cano salienta o acesso ao crédito para os MEIs, que podem fazer o chamado empréstimo solidário, de até R$ 4 mil com pagamento em 20 parcelas.

“Estamos promovendo o acesso ao crédito e com juros mais acessíveis, de forma rápida e tudo em um único lugar. Inclusive, já atendemos empresas de outras cidades, como Porto União, em Santa Catarina”, finaliza.

Vem crescer com o Sebrae

O Sebrae/PR é o parceiro certo para micro e pequenas que desejam crescer e estar sempre um passo à frente. Com mais de 45 anos de atuação, a entidade trabalha para fomentar o empreendedorismo, promover a competitividade, a inovação e disseminar conhecimento sobre gestão. Com o Sebrae/PR, as MPEs podem se diferenciar no mercado. Tanto quem deseja ampliar os negócios, quanto quem pretende começar um. Confira em www.sebraepr.com.br/umpassoafrente