Mutirão de limpeza contra Dengue em Porto União

No dia 15, foi realizado o Mutirão de Limpeza no bairro São Francisco e partes do bairro Vice King. A ação foi desenvolvida pela Vigilância Ambiental de Porto União em parceria com as Agentes Comunitárias de Saúde (São Francisco e Vice King), Secretaria Municipal Da Saúde, Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável e Meio Ambiente, Secretaria de Obras e Urbanismo, Vigilância Sanitária, Policia Militar Ambiental, Polícia Militar, Ecovale, 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, Conselhos Locais de Saúde e população dos bairros.

O mutirão teve por objetivo principal o recolhimento de materiais que acumulam água e podem se tornar criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela.

Durante

a ação foram coletados 95m³ de resíduos de construção civil e madeira

(quantitativo parcial), 2.36 toneladas de resíduos orgânicos e rejeitos e 5.34

toneladas de resíduos recicláveis.