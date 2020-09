“Não é necessário um mandato para podermos continuar trabalhando em prol de União da Vitória”, afirma Gabi Bakri

Em convenção na noite desta quarta-feira (16), o PSD de União da Vitória decidiu não lançar candidato a prefeito na eleição deste ano. O partido terá uma chapa forte de candidatos a vereador e continuará lutando por obras e investimentos para o município através do deputado, Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa. Nome apoiado pelo Governador Ratinho Junior numa eventual chapa majoritária da legenda, a presidente municipal do PSD, Gabi Bakri, disse que o partido seguirá trabalhando desde já em um projeto para o futuro de União da Vitória, que, acima de questões políticas, é voltado ao bem-estar da população.

“Chegamos a um consenso de ficarmos de fora da disputa majoritária e vamos priorizar a eleição de uma bancada forte na Câmara de Vereadores. Respeitamos muito as candidaturas que estão postas a prefeito e, seja quem for eleito, o PSD continuará trabalhando com muita dedicação e empenho por União da Vitória. Política partidária é um terreno e política pública é outro. Entendo que não é necessário um mandato para poder atuar em prol da nossa população e é dessa forma que seguiremos atuando pelos próximos quatro anos”, afirmou Gabi Bakri.

Além do deputado Hussein Bakri, a convenção do PSD contou com a participação dos presidentes municipais do Republicanos, Marcelo Schlenert; do PSC, Alceu Lourenço de Paula; do Avante, Roberta Freyesleben; e do Cidadania; Paula Krzyzanowski. Como o grupo decidiu ficar, formalmente, de fora da disputa pela prefeitura, os candidatos e filiados a essas legendas estão liberados para apoiar a candidatura majoritária que entenderem ser mais conveniente.

“Tínhamos a Gabi e vários outros nomes preparados e capazes para encabeçar uma candidatura a prefeito, mas entendemos por bem amadurecer o projeto que estamos construindo a muitas mãos para União da Vitória. Mas, em nenhum momento, essa decisão é um impeditivo para que todos juntos sigamos trabalhando, diuturnamente, por uma cidade cada vez melhor em todas as áreas, que seja referência para todo o Sul do Paraná”, disse Roberta Freyesleben.