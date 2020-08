“Não haverá volta às aulas sem que todas as questões sanitárias estejam superadas”, garante Hussein Bakri

Líder do Governo e Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o deputado, Hussein Bakri (PSD), afirmou que a reabertura das escolas no Paraná não vai ocorrer sem que todas as questões sanitárias estejam superadas. Em discurso na sessão desta segunda-feira (03), o parlamentar disse que o tema está sendo tratado com toda a responsabilidade por parte do Executivo estadual e explicou que o protocolo divulgado na última sexta-feira (31) com medidas de segurança para a volta às aulas – que ainda não tem data definida – precisa ser discutido com antecedência.

“O Governador Ratinho Junior e os secretários Beto Preto (Saúde) e Renato Feder (Educação) têm muita responsabilidade e estão ouvindo e respeitando todos os atores envolvidos, inclusive os deputados. Há um protocolo, com uma série de regras, sendo debatido para a reabertura das escolas, porque é natural que isso seja feito antecipadamente. Mas não haverá volta às aulas enquanto não houver um aval dos profissionais da saúde”, afirmou Hussein Bakri.

O parlamentar relatou ainda que o Sindicato das Escolas Particulares do Paraná (SINEPE-PR) estima que até metade dos alunos podem migrar da rede privada para a pública em virtude dos efeitos econômicos da pandemia. “E isso em um cenário com a necessidade de menos alunos em sala de aula e com alguns professores sem poder trabalhar por serem do grupo de risco. Portanto, estamos frente a um desafio que envolve todos nós e, por isso, carrega uma enorme responsabilidade para ser resolvido”, finalizou o Líder do Governo.