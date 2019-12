Natal de União: Palco Cultural segue até sexta-feira

As apresentações artísticas do Palco Cultural iniciaram nesta

segunda-feira, 09. As atividades, que fazem parte da programação do Natal de

União, estão sendo realizadas a partir das 19h30 na Estação União. Alunos de

escolas municipais, entidades e grupos de dança são os responsáveis pelos

espetáculos.

Na noite de estreia, o show começou com a Escola Municipal Dário

Bordin. Em seguida, EM David Carneiro, Biblioteca Cidadã, Studio Viva Fitness,

Corpo e Dança e Grupo Edelweiss se apresentaram. “As apresentações estão

maravilhosas. Agradecemos e destacamos a qualidade do trabalho realizado pelos

profissionais da educação”, ressalta o Secretário de Educação, Ricardo

Brugnago.

O vice-prefeito e Secretário de Cultura, Bachir Abbas, agradeceu

a participação das famílias. “Nossa programação de Natal está um encanto.

Agradecemos aos pais e familiares que estão prestigiando e levando seus filhos.

O espírito de Natal é esse, de amor e união”, destaca.

As atividades do Palco Cultural seguem até sexta-feira, 13.

Confira a programação dos próximos dias:

Quarta-feira,

11

19h30: EM Hilda Mello

Quinta-feira,

12

19h30: EM Dário Bordin

19h40: EM Sagrada Família

20h: Contraponto

20h15: D. K. Academia

20h30: Dilli Testi Capriglione

20h45: Grupo Fialka

Sexta-feira,

13

19h30: EM Amelia Hobi

19h40: Antonieta Montanari

20h: Dilli Testi Capriglione

20h15: Vitória Fernandes

Fonte: setor de Comunicação da Prefeitura de União da Vitória