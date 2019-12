NE João Fernando Sobral recebe investimentos de R$ 1.200.000,00

No último sábado foi realizada a cerimônia de entrega das obras de

reforma e ampliação do Núcleo Educacional João Fernando Sobral, no bairro Bela

Vista. A escola passou pela sua terceira intervenção, todas nas administrações

do prefeito, Eliseu Mibach, e, acompanhadas de perto pela diretora Isabel

Caznok.

Em seu pronunciamento, Eliseu afirmou que “procuramos fazer uma

escola de qualidade, fazer um lugar onde os professores e funcionários se

sintam importantes, se sintam bem para poder desempenhar suas funções com

dedicação. Queremos novamente que a educação de Porto União seja elevada ao

mais alto nível e para isso, prédios de qualidade também são imprescindíveis.

Esse trabalho foi incansável. Foram quase dois anos para a conclusão das

reformas e ampliações. Nas minhas três passagens como prefeito cuidei para que

o João Fernando Sobral estivesse nas suas melhores condições. A primeira vez

ampliei. A segunda ampliei e reformei e agora, pela terceira vez como prefeito,

ampliei e reformei novamente porque, assim como nossa casa, as escolas precisam

de manutenção”, concluiu.

Eliseu ainda enalteceu o trabalho

duro que a Secretaria Municipal de Educação, liderada pela competente e

experiente Aldair Muncinelli, vem desenvolvendo. Para ele, “é uma missão

recuperar o primeiro lugar em nível estadual a educação, marca que atingimos em

2002 e repetimos em 2003. No início da nossa atual gestão, Porto União

encontrava-se na posição 76º e hoje, com menos de três anos, já atingimos o 22º

lugar em nível estadual e o primeiro lugar em gestão escolar no Planalto Norte”

comemorou, mas afirmando que não pretende diminuir os esforços até alcançar o

primeiro lugar mais uma vez.

A Secretária de Educação, Aldair Muncinelli, entende que valorizar

um profissional da educação não significa apenas praticar bons salários. Para

ela “a valorização do professor passa por uma escola limpa, pintada, reformada,

material de qualidade e gestores competentes. Nos importa muito a

qualidade da educação e para se ter qualidade em educação é preciso ter

qualidade em tudo que a envolve do prédio aos profissionais; do salário aos

materiais didáticos”.

A reforma da escola durou quase dois anos e o investimento foi de

R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) de recursos próprios, ou seja,

nada foi financiado e nem oriundo de verbas de outras esferas comprovando o

discurso do prefeito que disse que “essa e outras dezenas de obras são a prova

de que, se bem utilizado, o dinheiro do contribuinte é suficiente”.