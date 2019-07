Ney Leprevost anuncia Paraná Cidadão em União da Vitória

O secretário da Justiça, Família e Trabalho do Governo do

Paraná, Ney Leprevost, recebeu nesta quarta-feira (10), a pedido do deputado

Hussein Bakri, líder do governo Ratinho Junior na Assembleia Legislativa, os

vereadores do Município de União da Vitória, Valdecir Ratko, Diego dos Santos e

Joarez Leandro de Oliveira, que na oportunidade agradeceram ao secretário a

inclusão do município na feira de serviços Paraná Cidadão.

Durante o

encontro, Leprevost confirmou que a cidade de União da Vitória vai sediar uma

edição do Paraná Cidadão entre agosto e setembro. “Aumentamos nosso cronograma

de ações e vamos atender mais municípios, levando diversos serviços gratuitos

para toda população”, disse.

A feira de

serviços Paraná Cidadão oferta gratuitamente para a população diversos serviços

como emissão de documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho),

intermediação de vagas de emprego, cadastro no Programa Nota Paraná, cadastro

de diminuição de luz e água e orientações jurídicas, do consumidor e de

garantias de direitos, entre outros.