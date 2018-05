Nicole Torret Rocha visita Porto União

A primeira-dama Nicole Torret Rocha esteve na tarde de 23, quarta-feira, em Porto União entregando vários produtos para diversas entidades assistenciais da cidade e região. Foram entregues kits para bebês, mantas, edredons, kits de artesanato, máquinas de lavar roupa, televisão, cadeiras para banho e cadeiras de rodas. O evento aconteceu no clube 25 de Julho e contou com a presença do Prefeito Eliseu Mibach, deputado estadual Valdir Cobalchini, presidente da Câmara de Vereadores, Christian Martins.

Segundo Nicole, as mães merecem todo carinho e atenção já que enfrentam as adversidades por seus filhos especiais com sorriso no rosto e gratidão pela vida. A primeira-dama ainda promoveu a entrega dos kits para Irineópolis, Matos Costa e Canoinhas.

Dentre as entidades beneficiadas de nossa cidade estavam o Hospital São Braz, Associação dos Deficientes Auditivos e da Fala, Lions Clube, Grupo de Terceira Idade de São Miguel da Serra, Clube de Mãe de Santa Cruz do Timbó, Associação dos Idosos, Grupo de Terceira Idade Renascer, Associação de Moradores do Bairro Vice King, Associação de Moradores Jardim Oliveira, Clube de Mães do Jardim Oliveira, Associação de Moradores do Conjunto João Maria, APP da Escola Germano Wagenfuhr, APP da Escola Antonio Gonzaga, Fundação Hermon, Clube Rotary, Grupo de Terceira Idade do Vice King, Associação de Moradores do Bairro Santa Rosa, Associação de Moradores do São Francisco e Rede Feminina de Combate ao Câncer.

O prefeito Eliseu destacou o quanto essas entidades merecem apoio e reconhecimento de toda a sociedade já que muitos colaboradores fazem esse trabalho voluntariamente. Também convidou o governador para nos fazer uma visita não apenas para trazer recursos, mas para trazer seu carinho e sua atenção aos nossos munícipes, já que somos a Cidade Amiga.